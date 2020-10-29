Зенит проиграл Боруссии в матче Лиги чемпионов

«Зенит» уступил «Боруссии» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу немцев.

Матч состоялся в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Счет в матче был открыт во втором тайме — на 78-й минуте пенальти реализовал нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо. Второй гол в ворота сине-бело-голубых на 90-й минуте забил Эрлинг Холанд.

Это поражение стало вторым для «Зенита», для «Боруссии» — это первая победа.

В параллельном матче группы F «Брюгге» на своем поле принимал «Лацио». Матч завершился со сетом 1:1.

После двух туров лидер группы — «Лацио», в активе клуба четыре очка. На втором месте «Брюгге», который уступает римлянам по дополнительным показателям. Третье место у «Боруссии» — у клуба три очка. Квартет замыкает «Зенит».

Несколькими часами ранее «Краснодар» проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:4. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов проходил на стадионе российского клуба. «Краснодар» впервые в своей истории провел домашний матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, «Челси» лидирует с четырьмя.