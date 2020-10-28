«Краснодар» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:4. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов проходил на стадионе российского клуба.

«Краснодар» впервые в своей истории провел домашний матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Счет в этой игре мог быть открыт уже на 14-й минуте. Судья назначил пенальти в ворота Матвея Сафонова, но Жоржиньо не реализовал 11-метровый, пробив в штангу. Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Каллум Хадсон-Одои пробил из пределов штрафной и мяч после ошибки голкипера «Краснодара» оказался в воротах.

Второй тайм начался с нескольких моментов российского клуба у ворот «Челси», но ни один из них не завершился голом. В итоге на 76-й минуте «Челси» получил право на еще один пенальти — защитник Александр Мартынович сыграл рукой в своей штрафной. Во второй раз с точки вызвался пробить форвард Тимо Вернер и оказался точен. На 80-й минуте Хаким Зиеш воспользовался неразберихой в штрафной «Краснодара» и сделал счет 3:0.

Последний гол в матче забил Кристиан Пулишич. На 90-й минуте он с близкого расстояния пробил в ближний угол ворот Матвея Сафонова.

После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, «Челси» лидирует с четырьмя. В этот же день встретятся соперники российского клуба по группе — «Ренн» и «Севилья». Следующий матч в Лиге чемпионов «Краснодар» проведет 4 ноября — подопечным Мурада Мусаева предстоит выезд в Испанию на игру против «Севильи».