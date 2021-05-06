Лиге чемпионов предстоит английский финал

В финал Лиги чемпионов вышли два английских клуба. Бороться за кубок предстоит футболистам «Манчестер Сити» и «Челси». Последние одержали победу над мадридским «Реалом», сообщило РИА «Новости».

Ответная встреча «Челси» и испанцев в полуфинале завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. Голы на 28 и 85-й минутах забили Тимо Вернер и Мэйсон Маунт. Первая игра команд в Мадриде закончилась ничьей — 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 29 мая. «Челси» встретится с «Манчестер Сити», который накануне обыграл «Пари Сен-Жермен» с аналогичным счетом.

«Челси» Романа Абрамовича последний раз забирал Кубок турнира в 2012 году. У «Манчестер Сити» шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна игра в финале будет первой в истории клуба.