«Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Встреча «Манчестер Сити» с «Пари Сен-Жермен» закончилась победой англичан. Они стали первыми финалистами Лиги чемпионов, выиграв со счетом 2:0.

Оба гола на поле в Манчестере забил Рияд Марез. Мяч в ворота соперников он отправил на 11 и 63-й минутах.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла французов дважды. Матч 4 мая ознаменовался не только первым за историю «Манчестер Сити» выходом в финал турнира.

«Благодаря сегодняшней победе мы побили рекорд по самой продолжительной победной серии английского клуба в истории Кубка европейских чемпионов!» — говорится в публикации в Twitter футболистов.