14 марта 2023, 12:39
Легионер РПЛ Лукас Вера захотел получить российское гражданство
Аргентинский хавбек Вера из «Оренбурга» признался, что был бы рад получить паспорт России
Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался, что мечтает получить российский паспорт из рук президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель футбольного клуба Василий Еремякин изданию «Спорт-Экспресс».
«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса», — отметил президент ФК «Оренбург».
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Он обратил внимание, что если у футболиста есть такое твердое желание, то клуб готов поддержать его в этом и оказать юридическую помощь.
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По словам Еремякина, никаких конкретный действий в данном направлении пока не предпринимали.
Вера перешел в «Оренбург» из аргентинской команды «Ланус» в июле 2022 года. В минувшем спортивном сезоне он забил один гол. Кроме того, на счету 25-летнего полузащитника пять результативных передач. Футболист подписал контракт с российским клубом на два года.
Ранее российское гражданство получил боец смешанного стиля Джефф Монсон.
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