Спорт 14 марта 2023, 12:39 Легионер РПЛ Лукас Вера захотел получить российское гражданство Аргентинский хавбек Вера из «Оренбурга» признался, что был бы рад получить паспорт России Википедия

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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался, что мечтает получить российский паспорт из рук президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель футбольного клуба Василий Еремякин изданию «Спорт-Экспресс».

«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса», — отметил президент ФК «Оренбург».

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Он обратил внимание, что если у футболиста есть такое твердое желание, то клуб готов поддержать его в этом и оказать юридическую помощь.

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По словам Еремякина, никаких конкретный действий в данном направлении пока не предпринимали.

Вера перешел в «Оренбург» из аргентинской команды «Ланус» в июле 2022 года. В минувшем спортивном сезоне он забил один гол. Кроме того, на счету 25-летнего полузащитника пять результативных передач. Футболист подписал контракт с российским клубом на два года.

Ранее российское гражданство получил боец смешанного стиля Джефф Монсон.