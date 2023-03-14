Знаменитости 14 марта 2023, 12:16 Монсон передаст паспорт США американским дипломатам в Казахстане Боец Джефф Монсон объявил о поездке в Казахстан для сдачи паспорта США РИА «Новости»

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Получивший российское гражданство в 2018 году боец смешанного стиля Джефф Монсон объявил о поездке в Казахстан, чтобы передать свой американский паспорт в посольство. Об этом спортсмен заявил в беседе с ТАСС.

Монсон пояснил, что передать документы в посольство США в Москве невозможно, так как дипломаты никого не принимают. Поэтому единственным выходом он увидел посещение американской дипмиссии в Казахстане.

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«В посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — заявил боец.

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О запущенной процедуре отказа от американского гражданства боец Джефф Монсон объявил в середине февраля. Он пояснил, что пошел на такой шаг из-за несогласия с политикой, которую проводит действующая администрация.

В частности, его не устраивает внешняя политика американцев и вмешательство в дела других стран. Монсон подчеркнул, что после завершения процедуры у него останется только российский паспорт.

Боец Джефф Монсон стал россиянином в 2018 году. Тогда же он избрался в Совет депутатов городского округа Красногорск. Спортсмену 52 года, он родился в США, где выступал в различных лигах и дисциплинах. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья.