Легенду советского футбола Валерия Рейнгольда госпитализировали

Чемпиона СССР по футболу в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали во время памятного турнира.

«Ему (Рейнгольду — прим. ред.) стало плохо в манеже, увезли на скорой помощи», — сказал РИА «Новости» чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Евгений Ловчев.

Рейнгольду стало плохо на турнире в честь 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, другого легендарного игрока «красно-белых». Соревнования проходили в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова.

Валерий Рейнгольд выступал на позициях нападающего и полузащитника. Он стал чемпионом СССР в 1962 году, двукратным обладателем Кубка СССР — в 1963 и 1965 годах. 18 февраля Рейнгольду исполнится 78 лет.