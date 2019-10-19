«Половину команды продать»: Рейнгольд назвал «антифутболом» первый матч «Спартака» при Тедеско

Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Рубином» закончился вничью. Это первая игра для московского клуба под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд побывал на стадионе, но посетовал, что футбола не увидел.

«„Спартак“ играл бездарно, также, как и „Рубин“, это был антифутбол», — заявил он в разговоре с «360». Валерий Рейнгольд пояснил, что в настоящих матчах спортсмены показывают свои умения: скорость, дриблинг, финты, удары по воротам. На этой встрече ничего такого не было.

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«Работы у Тедеско будет предостаточно. Посмотрим, что он сделает. Если он хочет делать команду, если ему дал господин [Леонид] Федун (владелец „Спартака“ — прим. ред.) карт-бланш, то надо потратить примерно 150 миллионов евро. Половину команды продать, или больше, и купить качественных футболистов», — заявил Валерий Рейнгольд.

По его словам, игроки «Спартака» делали на поле то, что удается им лучше всего — то есть ничего.

«Для меня игра была ожидаема, потому что в футбол играют люди, а не роботы, и должно быть мастерство. Если его нету, то ждать красивой игры не приходится», — сказал Валерий Рейнгольд и подытожил, что недовольны качеством игры остались сегодня все болельщики, которые пришли на стадион.

Доменико Тедеско официально стал главным тренером «Спартака» 14 октября, когда руководство клуба представило его команде. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который написал прошение об отставке после четвертого поражения команды подряд.