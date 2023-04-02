Эксклюзив 02 апреля 2023, 14:40 Легенда хоккея Вячеслав Козлов дал команде «Химика» совет по игре с «Металлургом» Легенда хоккея Козлов посоветовал «Химику» увеличить скорость в игре с «Металлургом»

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Пропустившей три шайбы от игроков новокузнецкого «Металлурга» воскресенской команде «Химик» нужно увеличить свою скорость. Об этом, комментируя проходящий в ледовом дворце спорта «Подмосковье» третий матча полуфинала Всероссийской хоккейной лиги, заявил «360» воспитанник воскресенской команды и один из самых результативных игроков в истории НХЛ Вячеслав Козлов.

Он подчеркнул, что ему очень нравится быстрая и агрессивная игра, которую продемонстрировали команды на подмосковной арене. Он подчеркнул, что результат пока еще непредсказуем, несмотря на то, что по итогам первого тайма «Металлург» вел со счетом 2:1, а потом загнал в ворота противника еще одну шайбу.

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«Прежде всего „Химику“ надо добавить скорости, потому что „Металлург“ сейчас намного быстрее. И думаю, что результативность, если „Химик“ играет два раза в большинстве и не создает моменты, надо улучшать», — подчеркнул Козлов.

Хоккеист добавил, что ему очень нравится приезжать на матчи в Подмосковье, а тем более в родной Воскресенск.

«Я здесь вырос. Моя хоккейная карьера началась здесь. Сегодня атмосфера просто сумасшедшая. Для Воскресенска это большой праздник», — добавил спортсмен.

При этом он отметил, что организация соревнований пока недотягивает до уровня НХЛ, где дворцы больше и лучше, а атмосфера заводит за счет того, что трибуны со зрителями стоят ближе к ледовой коробке. Но когда-то такие матчи обязательно пройдут в Подмосковье.