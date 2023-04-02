Спорт 02 апреля 2023, 14:10 Первый тайм встречи «Химика» и «Металлурга» закончился со счетом 1:2 Новокузнецкий «Металлург» повел в счете после первого тайма с воскресенским «Химиком»

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В ледовом дворце спорта «Подмосковье» закончился первый тайм третьего матча полуфинала Всероссийской хоккейной лиги. По итогам встречи новокузнецкого «Металлурга» и воскресенского «Химика» в лидеры выбились гости со счетом 2:1. Телеканал «360» ведет прямой эфир матча.

Подмосковная команда активно начала игру, но быстро пропустила первую же шайбу от защитника соперников Николая Наумова. Отрыв в счете новокузнецкой команде увеличил нападающий Юрий Платонов.

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От сухого счета «Химика» спас защитник Никита Соколов, который на последней минуте забросил шайбу в ворота соперников.

Третья игра должна определить, кто из команд выйдет вперед в общем зачете, который пока выглядит как 1:1. В первом матче сильнее оказались хоккеисты «Металлурга» — 4:3, а во втором подопечные Игоря Гришина взяли реванш, победив в овертайме 2:1.

Четвертый матч серии пройдет в понедельник, 3 апреля. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале «360».