Спорт 28 мая 2023, 19:15 Латвия впервые вошла в тройку призеров чемпионата мира по хоккею Хоккеисты Латвии обыграли сборную США и впервые стали бронзовыми призерами чемпионата мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сборная Латвии по хоккею завоевала третье место на чемпионате мира 2023 года. В борьбе за бронзовую медаль прибалтийские хоккеисты одолели команду США на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере.

В основное время определить победителя не удалось. Счет оказался равным — 3:3. Итоги встречи определили в овертайме.

Реклама

Первый три тура закончились ничьими (2:2, 0:0, 1:1), но в четвертой игре защитник Кристан Рубинс забил в ворота соперников победную шайбу.

Также у латвийской команды отличились Роберт Букартс и Янис Якс. В американской сборной авторами шайб стали Рокко Гримальди и Мэтт Коронато.

Это первые медали мирового первенства Латвийской команды. До этого ее лучшим результатом становилось седьмое место.

За первые и вторые места на ледовой арене в Риге сойдутся сборные Германии и Канады. Чемпионат мира по хоккею завершится в воскресенье, 28 мая.

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею после победы на сборной Латвии. Встреча в полуфинале закончилась со счетом 4:2.