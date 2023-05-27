Спорт 27 мая 2023, 18:15 Канадские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира Сборная Канады победила Латвию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2023 РИА «Новости»

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Хоккеисты сборной Канады победили команду Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира и вышли в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев». За Канаду шайбы забросили Сэмуэль Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоутон. У латышей отличились Данс Лочмелис и Рудольф Балцерс.

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Сборная Канады вышла в финал мирового первенства в четвертый раз подряд. В решающей встрече родоначальники хоккея встретятся с победителем второй полуфинальной пары США — Германия.

Латвия оспорит право на бронзу. Никогда ранее в своей истории прибалтийская команда не преодолевала стадию четвертьфинала.

Изначально чемпионат мира — 2023 должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея передала право на проведение турнира Латвии и Финляндии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением трансляции игр чемпионата мира в России.