27 мая 2023, 18:15
Канадские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира
Сборная Канады победила Латвию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2023
Хоккеисты сборной Канады победили команду Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира и вышли в финал турнира.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев». За Канаду шайбы забросили Сэмуэль Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоутон. У латышей отличились Данс Лочмелис и Рудольф Балцерс.
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Сборная Канады вышла в финал мирового первенства в четвертый раз подряд. В решающей встрече родоначальники хоккея встретятся с победителем второй полуфинальной пары США — Германия.
Латвия оспорит право на бронзу. Никогда ранее в своей истории прибалтийская команда не преодолевала стадию четвертьфинала.
Изначально чемпионат мира — 2023 должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея передала право на проведение турнира Латвии и Финляндии.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением трансляции игр чемпионата мира в России.
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