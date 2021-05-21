Латвия сенсационно обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

На стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Риге команда Латвии всухую обыграла сборную Канады со счетом 2:0. Их победа вызвала заметное удивление. Ранее латыши не доходили даже до четверти финала мирового первенства. Сборная Канады при этом является 26-кратным чемпионом мира.

Шайбы забросили Микс Индрашис и Оскарс Батня, пишет РИА «Новости». С командой Казахстана Латвия сыграет 22 мая. Канадцы встретятся с американцами 23 мая.

Латвийцы сумели выжать максимум из представившихся возможностей несмотря на явное преимущество канадцев, сообщает КХЛ. Хотя они умудрились трижды не попасть в пустые ворота противника.

«Последние дни мы говорили о важности старта чемпионата мира против Канады. На самом деле это легкая игра, чтобы себя замотивировать. Матис держал нас в игре, первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счету. Лидерство в счете только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах», — заявил Боб Хартли, главный тренер сборной Латвии и «Авангарда».

На чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла чешских спортсменов со счетом 4:3. Матч россиян со сборной Великобритании состоится 22 мая.