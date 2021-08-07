Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту и принесла России 20-е золото на Олимпиаде

Россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой Игр в Токио в прыжках в высоту. Эта золотая медаль стала 20-й для команды ОКР.

Ласицкене была одной из трех спортсменок, которые смогли продолжить участие в финале соревнований. Высоту два метра, помимо россиянки, смогли взять Никола Макдермотт из Австралии и Ярослава Магучих из Украины.

В финале Ласицкене взяла высоту два метра и четыре сантиметра. Макдермотт получила второе место с результатом 2,02 метра. Бронза досталась украинке (2,00).

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира. Игры в Токио — это ее первая Олимпиада в карьере. Благодаря победе Марии российская сборная смогла превзойти результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по золотым медалям.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Сегодня глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что россияне смогли справиться с поставленной перед ними задачей — показать результаты лучше, чем на Олимпиаде в Рио.

Сейчас Россия находится на четвертом месте в общем медальном зачете. Лидером является Китай.