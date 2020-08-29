Кубок России по художественной гимнастике перенесли в Москву

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) из-за отсутствия возможности обеспечения необходимых условий для размещения участников объявила о переносе Кубка России по художественной гимнастика 2020 года из Алушты в Москву.

В сообщении пресс-службы ВФХГ сказано, что о сроках проведения Кубка России, всероссийских соревнований «Юные гимнастки» и «Надежда России» будет объявлено дополнительно. Ранее эти соревнования были назначены ан вторую-третью декады сентября.

В Алуште не смогут обеспечить обязательные условия, соответствующий регламенту по организации и проведению спортивных мероприятий в условиях рисков распространения коронавируса.

Пандемия COVID-19 заставила Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть сроки проведения токийской Олимпиады. По последним данным, она состоится не позже лета 2021-го года.