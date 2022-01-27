Ксения Шойгу выпустила первую книгу о триатлоне в России

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения выпустила первую книгу о триалоне в России. В книге «Триатлон.История» рассказано о ключевых событиях в истории этого вида спорта в стране.

Ксения Шойгу возглавляет федерацию триатлона в России. Она выступила в качестве соавтора книги. Главная идея издания — рассказать о том, как триатлон появился в стране, что это за спорт, кто стоял у истоков. Создатели книги изучили большое количество архивных документов и фотографий российских и зарубежных спортсменов, представили рассказы свидетелей важных спортивных событий.

«Там огромное количество разных фотографий, фотоархивов людей, <…> которые начинали заниматься триатлоном, которые создавали триатлон в России, которые финишировали, стартовали. И на чем они ехали, в чем они бегали — я думаю, все увидите, будет интересно», — рассказала Ксения Шойгу во время презентации книги.

Авторы издания отметили, что им хотелось бы, чтобы все причастные к триатлону ощутили чувство гордости за свой вид спорта. По словам Ксении Шойгу, триатлон — спорт для тех, кто ценит время наедине с собой, поскольку путь спортсмена включает плавание, велогонку и бег, при этом все растягивается на часы.

В дальнейшем авторы книги планируют создать музей триатлона или снять документальный фильм об этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что в России впервые пройдет спортивная суперсерия. Семь стартов по триатлону проведут в семи регионах от Красноярска до Сочи. Принять участие в соревнованиях могут как профессионалы, так и любители.