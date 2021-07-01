Триатлонная суперсерия впервые пройдет в России

В России впервые пройдет спортивная суперсерия. Семь стартов по триатлону проведут в семи регионах от Красноярска до Сочи. Принять участие в соревнованиях могут как профессионалы, так и любители.

Участники классического триатлона будут плавать, крутить педали на велосипеде и бежать. Испытание для настоящих мужчин — ведь расстояние каждого из этапов серьезное. Но в России, уверены организаторы, для участия в суперсерии уже созрело огромное количество людей, занимающихся этим видом спорта, и проводить соревнования можно почти в любом городе.

«В моей мечте все готовы принять участие, я думаю, но важно желание. У нас достаточно субъектов, которые высказывают желание на следующий год. Мне кажется, что суперсерия будет расти, она и должна расти. А по поводу того, сколько городов будут участвовать, узнаем. Их уже сейчас больше 15 в рамках заявок», — отметила Ксения Щойгу, президент Федерации триатлона России.

Суперсерия начнется в ближайшие выходные в Белове, в Кемеровской области. Следующий этап пройдет в Санкт-Петербурге 1 августа, еще через неделю — в Нижнем Новгороде. Следующая точка на карте суперсерии — село Алтайское в Алтайском крае, после этого, уже в сентябре, проведут первенство России в Красноярске, после чего будет еще один этап чемпионата страны в Курчатове Курской области. А финал пройдет 9 октября в Сочи.

В следующем году к списку регионов-участников может присоединиться и Московская область.

«На данный момент мы ведем плотное взаимодействие с руководством данного субъекта для того, чтобы развивать как стартовую составляющую, потому что все-таки Москву сложно перекрыть, Московскую область чуть проще, и она чуть более зеленая, чем наша столица. И с другой стороны надо развивать образовательную составляющую, потому что сам Бог велел — большая инфраструктура — надо пользоваться», — уточнила Ксения Шойгу.

Этот год знаковый для триатлона в России еще и потому, что в Петербурге впервые пройдут соревнования Ironman — главного конкурента российской суперсерии. Но организаторы готовы к тому, чтобы соревноваться с самым популярным в мире триатлоном. В рамках этого старта пройдет этап кубка на средней дистанции для профессиональных триатлетов. А в университет имени Лесгафта в этом году впервые проведут набор на специальность триатлон.