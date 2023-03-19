Спорт 19 марта 2023, 19:24 «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ «Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче 20-го тура чемпионата России РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Игра состоялась в рамках матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в ворота соперников на 46-й минуте забил хавбек Артем Тимофеев.

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«Ахмат» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. У «Крыльев Советов» — 12-е место с 20 очками в активе. Для самарской команды это уже десятое поражение в текущем сезоне РПЛ.

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Параллельно проходила встреча «Торпедо» с «Пари Нижний Новгород» (1:1). Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук. Форвард Йорди Рейна сравнял счет на 58-й минуте.

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в матче четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России. Матч состоялся 16 марта в Санкт-Петербурге.

Кубок России сезона-2022/23 проводят по двум разным сеткам — это «Путь регионов» и «Путь РПЛ». В финальном матче сойдутся победители каждого пути.