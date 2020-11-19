Сербия разгромила Россию со счетом 5:0

Сборная России проиграла футболистам Сербии на выездном матче на стадионе «Райко Митич» в Белграде в заключительном матче Лиги наций со счетом 0:5. Россияне не смогли пробиться в высший дивизион турнира.

Как сообщило РБК, отличились Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1) и Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64).

Сборная России вторым поражением продлила безвыигрышную серию до шести игр. Зато сборная Сербии удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию. Для защитника 37-летнего Юрия Жиркова этот матч стал сотым в составе сборной России.

Из сборной за несколько дней до игры после скандала с интимным видео был исключен нападающий Артем Дзюба.

Это крупнейшее поражение национальной команды при тренере Станиславе Черчесове, пишет «Спорт». Предыдущий разгром со счетом 1:7 россияне потерпели в 2006 году от команды Португалии на Чемпионате мира при Георгии Ярцеве.

По итогам игры сборная России заняла второе место в группе после Венгрии и осталась в Дивизионе B Лиги наций. При жеребьевке на ЧМ-2022 россияне войдут в третью корзину.