Спорт 30 июля 2023, 01:56 Криштиану Роналду эмоционально плеснул водой в оператора после матча Marca: Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов РИА «Новости»

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Полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду вылил воду на оператора после матча Клубного кубка арабских чемпионов по футболу с «Аль-Шабабом». Об этом сообщило издание Marca.

Клуб сыграл с «Аль-Шабабом» 28 июля со счетом 0:0 в первом туре группового этапа соревнования. После заключительного свистка Роналду находился на бровке и эмоционально обсуждал игру с одним из игроков команды. Диалог спортсменов снимал оператор, однако португальцу это не понравилось. В качестве протеста полузащитник облил его водой и начал махать руками, призывая оператора удалиться.

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Ранее стало известно о попадании Криштиану Роналду в книгу рекордов Гинесса 2023 года как самого высокооплачиваемого спортсмена за текущий год. По информации Forbes, в промежуток с 1 мая прошлого года до 1 мая этой весны спортсмен получил 136 миллионов долларов. В эту сумму входит зарплата, призовые премии, бонусные выплаты по контракту, денежные средства за участие в коммерческих мероприятиях и поддержка спонсоров.