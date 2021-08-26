Португальский форвард Криштиану Роналду предварительно договорился о переходе в «Манчестер Сити». Об этом сообщило испанское спортивное издание AS.

Журналисты написали, что уже известны условия личного контракта, который Роналду согласовал с руководством клуба. Сумма, которую он может получать, достигает 15 миллионов евро в год. Соглашение, рассчитанное на два года, пока не подписано.

Переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода знаменитого спортсмена продолжаются. Теперь руководству «Манчестер Сити» нужно договориться о том, как будет проводиться трансфер. По данным издания, приобретение Роналду обойдется клубу в 25 миллионов евро.

На фоне слухов об уходе из «Ювентуса» Роналду на днях досрочно покинул тренировку клуба. Футболист не попал в стартовый состав команды на матч первого тура чемпионата Италии.

Криштиану Роналду — один из самых знаменитых футболистов мира. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он стал первым человеком, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram.