Кремлев стал президентом Международной ассоциации бокса

Генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева выбрали президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Голосование проходило в дистанционном формате.

Как сообщил ТАСС, на эту должность претендовали Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позже Солано и Аль-Масри отказались баллотироваться.

Кремлев набрал более половины всех голосов — 57,33%. На втором и третьем месте были ван дер Ворст (30%) и Мустасан (12,67%).

Ранее Кремлев предложил провести реванш между боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим на Красной площади. В минувшее воскресенье боксеры провели выставочный восьмираундовый поединок.

«Было бы шикарно провести его (реванш — прим. ред.) на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — заявил Кремлев.