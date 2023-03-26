Спорт 26 марта 2023, 22:14 Крапин остался недоволен игрой сборной России в матче против команды Ирака Главный тренер сборной России раскритиковал игру своих подопечных в матче с командой Ирака РИА «Новости»

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Главный тренер сборной России по футболку Валерий Карпин остался недоволен игрой своих подопечных в первом тайме товарищеского матча с командой Ирака, однако российские футболисты все равно обыграли соперников со счетом 2:0. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

Карпин заявил, что он был больше доволен вторым таймом, нежели первым. По его словам, российские футболисты постоянно держали мяч у своих ворот.

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«Претензий к [вратарю] Сергею [Песьякову] нет, по мне — это просто технический брак. Понятно, что в первый раз он хотел развернуть, второй раз выбить, и получилось низом — технический брак, от него не застрахован никто», — разъяснил тренер два опасных момента у ворот России.

Ранее российская и иранская команды сыграли вничью на стадионе «Азади», по разу забив с пенальти. На 28-й минуте матча российский полузащитник Антон Миранчук открыл счет, забив в правый нижний угол. Нападающий португальского клуба «Порту» и сборной Ирана Мехди Тарем вернул равенство своей команде на 47-й минуте.