Спорт 23 марта 2023, 22:29 Сборная России сыграла вничью с Ираном Сборные команды России и Ирана сыграли вничью на стадионе «Азади» Unsplash

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Сборные команды Ирана и России встретились в товарищеском матче на стадионе «Азади». Страны сыграли вничью, по разу забив с пенальти.

Российский полузащитник Антон Миранчук открыл счет, забив с пенальти на 28-й минуте. Футболист метко ударил в правый нижний угол, под штангу. Иранский вратарь Алиреза Бейранванд прыгнул в противоположную сторону. Удар был заработан Антоном Зеньковским по решению судьи. Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи выставил ногу и задел россиянина, уронив его на траву.

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На 47-й минуте нападающий португальского клуба «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми разбавил счет, восстановив равенство. Вратарь Матвей Сафонов попытался предсказать направление удара прыгнув вправо, однако форвард закрутил мяч прямо в середину, тот пролетел рядом с ногой голкипера.

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Ранее тренер сборной России по футболку Валерий Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать. Специалист добавил, что бороться с такими мыслями ему помогает его команда.