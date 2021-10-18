Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею

Хоккеист, олимпийский чемпион, бронзовый призер Игр, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук займет пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпийских играх в 2022 году. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Об этом рассказал тренер национальной сборной Алексей Жамнов. В 2022 году Олимпийские игры состоятся в Пекине. Они пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно о том, что хоккеист Никита Гусев вернется в КХЛ. Спортсмен играл в НХЛ, но у него не получилось остаться там надолго. По данным СМИ, он договорился с петербургским СКА на этот случай.