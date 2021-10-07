Хоккеист Никита Гусев вернется в КХЛ. Об этом сообщило издание INC-news.

Спортсмен играл в НХЛ, но у него не получилось остаться там надолго. По данным СМИ, он договорился с петербургским СКА на этот случай.

Прошлый сезон Гусев играл за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз». Он сыграл 31 матч в НХЛ и набрав 10 очков.

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