СМИ: фигуристка Косторная решила вернуться к Этери Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Переговоры по этому поводу прошли в среду.

Об этом ТАСС рассказал человек, знакомый с ситуацией. На данный момент Косторная представляет группу Евгения Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в прошлом году.

Алене Косторной на данный момент 17 лет. В текущем спортивном сезоне она заняла второе месте на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона фигуристка переболела ковидом. По итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора на чемпионат мира Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской команды на мировое первенство, которое пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перечислил имена фигуристов, которые его вдохновляют. На вопрос, вдохновляет ли его Алена Косторная, он ответил, что нет, но добавил, что она «тоже классная фигуристка».