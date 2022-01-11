Коронавирус нашли у 10 хоккеистов московского «Спартака»

Хоккейный клуб «Спартак» теперь тоже подвергся вспышке коронавируса. Заболели 13 человек, включая 10 игроков, передал РБК. Ранее положительные тесты на ковид сдали игроки еще шести клубов КХЛ.

«По возвращении из Владивостока 11 января ХК „Спартак“ Москва провел очередное тестирование команды. По результатам тестирования у 10 хоккеистов и трех представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат», — сообщил официальный сайт клуба КХЛ.

Об изменениях в графике игр «Спартака» сообщат дополнительно. В ближайших трех матчах «красно-белые» должны были сыграть в московских дерби с «Динамо» (13 и 17 января) и ЦСКА (15 января).

Помимо этой команды, вспышки коронавируса зафиксировали в «Салавате Юлаеве», «Автомобилисте», ЦСКА, «Торпедо», рижском «Динамо» и «Металлурге». Тем не менее, регулярный чемпионат не стали приостанавливать.

Ранее появились сообщения, что сербский теннисист Новак Джокович мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. СМИ написали, что в результатах тестов прославленного спортсмена имеются несостыковки.