Сербский теннисист Новак Джокович мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. Такую информацию опубликовало немецкое издание Der Spiegel. Журналисты написали, что в результатах тестов прославленного спортсмена имеются некоторые несостыковки.

По тем документам, которые опубликовала сборная Сербии, результаты тестов были обнародованы в системе в 20:19 16 декабря. Но в самой базе несколько другие данные: там указано, что результаты появились в 14:21 26 декабря. В то же время, все сведения, которые касаются отрицательного теста, полностью совпадают и относятся к 16:43 22 декабря.

11 января стало известно, что прославленный теннисист из Сербии может получить уголовное преследование за то, что мог предоставить неправдивую информацию при въезде в Австралию. Как написало издание The Age, 34-летний спортсмен при въезде в Австралию заявил, что провел все время в течение 14 дней до прилета в одной и той же стране. Хотя по факту Джокович был в Испании и Сербии.

5 января Джоковичу было отказано во въезде в Австралию: в его визе не предполагалось внесения в документ данных о медотводе от прививки против коронавируса. Спортсмен собирался принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.