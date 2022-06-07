Конгресс Международного союза конькобежцев поднял возрастной ценз до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании в Таиланде принял предложение совета организации о поэтапном повышении возрастного ценза для фигуристов до 17 лет. Об этом сообщил «Матч ТВ».

За повышение ценза выступили 100 человек, против проголосовали 16 членов ISU, еще двое воздержались. Таким образом, в следующем сезоне сохранится действующая планка в 15 лет, с сезона-2023/23 она увеличится до 16 лет, а с сезона-2024/25 установится на уровне 17 лет.

Аналогичный возрастной ценз принят в других дисциплинах: в шорт-треке и конькобежном спорте.

Представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов заявил на конгрессе, что повышение возрастного ценза не решит проблему раннего ухода спортсменок из фигурного катания, написал RT.

«Если приглядеться, то можно понять, что так поступают большинство олимпийских чемпионов. Повышение возраста не решит проблему», — сказал он.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из календаря проведение российского этапа Гран-при по фигурному катанию из-за ситуации на Украине.