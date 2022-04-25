Россию лишили права на проведение этапа Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из календаря проведение российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Соревнования планировались на 25−27 ноября. Об этом говорится в официальном заявлении Совета спортивной организации.

В качестве причины такого решения Совет ISU назвал ситуацию на Украине.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — говорится в документе.

Участники совета отметили, что продолжат следить за развитием ситуации и примут решение в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Гран-при по фигурному катанию проводят каждый год. Соревнования состоят из шести этапов, один из которых проводился в России. В прошлом году российский этап Гран-при прошел в Сочи с 26 по 28 ноября.