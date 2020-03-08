Команда Кокорина победила впервые с сентября

Краснодарский футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончился со счетом 2:0.

Это первый успех команды при новом тренере Владимире Федотове. Первый гол забил Андрей Мостовой, а во второй половине встречи преимущество закрепил Кирилл Заика. Для последнего это был лишь второй матч в текущем сезоне. Гол стал для дебютным в высшем дивизионе чемпионата России.

«Сочи» не побеждали с сентября 2019 года. В последний раз клуб обыграл «Ахмат» из Грозного. Тогда матч тоже завершился со счетом 2:0. После этого последовала безвыигрышная серия из восьми матчей.

Тем не менее, сочинцы остаются на последнем месте в турнирной таблице с 18 очками, что не даст ей участвовать в матчах РПЛ в следующем сезоне. «Урал» находится на восьмой позиции, у него 25 баллов. Следующую игру «Сочи» проведет дома с «Оренбургом» 15 марта.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин забил свой первый гол после освобождения в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 20-го тура РПЛ.