Кокорин забил первый гол после колонии

Александр Кокорин забил свой первый гол после освобождения из колонии. Сейчас он играет за «Сочи», и на 64-й минуте забил мяч в ворота тульского «Арсенала» во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нападающий «Зенита» перешел в аренду к «Сочи» до конца сезона 2019/2020 годов в зимнее трансферное окно. Он сравнял счет до 1:1, но спасти от поражения команду не смог. Матч закончился победой «Арсенала» 1:2.

Кокорин сообщил изданию Sportbox, что от игры у него осталось смазанное ощущение.

«Почему не забил после паса партнера на пустые ворота? Мяч подпрыгнул, я не имею права промахиваться в таких ситуациях, на тренировках было все хорошо, но официальные игры — совсем другое», — признался футболист.

Он посетовал, что у него было не так много времени, чтобы сыграться с командой. По его мнению, во втором тайме «Сочи» переигрывала «Арсенал», но команду подвела реализация голевых моментов.

На днях Кокорин заявил, что намерен показать хорошую игру и вернуться к прежнему уровню подготовки. Футболист хочет войти в сборную России и попасть на чемпионат Европы 2020 года.