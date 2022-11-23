Спорт 23 ноября 2022, 22:28 Команда Испании разгромила сборную Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре Сборная Испании разгромила команду Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре со счетом 7:0 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разгромным счетом закончился матч первого тура группового этапа между сборными Испании и Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре. Команда Испании семь раз поразила ворота соперника и не дала забить себе ни одного гола.

Счет в матче открыл атакующий полузащитник Дани Ольмо на 11-й минуте встречи.

Реклама

После этого мячи в ворота сборной Коста-Рики залетали почти каждые 10 минут. В игре отличились полузащитник Марко Асенсио (21-я минута), крайний нападающий Ферран Торрес, который пробил гол с пенальти на 31-й минуте, а после успешно провел атаку на 54-й минуте. Также мячи забили полузащитник Карлос Солер и нападающий Альваро Мората.

Реклама

До этого матча сборная Испании никогда не забивала семь голов за один матч на чемпионатах мира. Кроме того, первый же гол в этой игре стал для команды сотым, который она забила на мундиале.

Разгромная победа вывела сборную Испании в лидеры группы с тремя баллами. На втором месте расположилась сборная Японии с таким же результатом, которая сегодня обошла четырехкратного чемпиона — сборную Германии. Проигравшие немцы и команда Коста-Рики замкнули таблицу без заработанных баллов.

Во втором туре 27 ноября команда Испании встретится со сборной Германии, а команда Коста-Рики сыграет с японцами.