Спорт 23 ноября 2022, 18:36 Сборная Японии одолела команду Германии на чемпионате мира в Катаре Выигравшая четыре чемпионата мира сборная Германии уступила команде Японии в Катаре РИА «Новости»

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Вслед за сенсационной победой команды Саудовской Аравии над сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре неожиданностью стал результат еще одной игры. Команда Японии одолела четырехкратных победителей турнира — сборную Германию — со счетом 2:1.

Встреча прошла в рамках первого тура группового этапа группы Е.

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Изначально немцы лидировали в игре после того, как выступающий за «Манчестер Юнайтед» полузащитник Илкай Гюндоган поразил ворота соперника на 33-й минуте с пенальти.

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Сборная Японии отыгралась только на 75-й минуте, благодаря голу полузащитника Рицу Доана. Увеличил отрыв и принес победу своей команде нападающий Такума Асано на 83-й минуте. Оба японских футболиста постоянно выступают за немецкие клубы «Фрайбург» и «Бохум».

Во втором матче сборная Германии сыграет с испанцами. Победителей сегодняшнего матча ждет встреча со сборной Коста-Рики.

В минувший вторник, 22 ноября, сборная Аргентины впервые за 32 года проиграла стартовый матч на чемпионате мира по футболу. Встреча с командой Саудовской Аравии закончилась со счетом 2:1.