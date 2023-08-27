Спорт 27 августа 2023, 17:10 Колумбийский футболист Карраскаль перешел в «Динамо» Футболист Карраскаль перешел в столичное «Динамо» из ЦСКА Edgar Breshchanov/GlobalLookPress

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Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль подписал контракт с московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Спортсмен покинул московский ЦСКА. Полузащитник будет выступать за «Динамо» до лета 2007 года, соглашение предусматривает возможность его продления.

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«„Динамо“ и ЦСКА договорились о трансфере атакующего полузащитника сборной Колумбии», — отметила пресс-служба.

Там также поблагодарили армейцев за «братский трансфер».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил полузащитника Арсена Захаряна, который перешел в испанскую команду из «Динамо». Он назвал спортсмена «20-летним мальчиком с прекрасным характером».

Альгуасиль признался, что взял Захаряна в команду, потому что тот «очень хорошо тренировался каждый день». По словам тренера, футболист быстро адаптировался в новой команде.