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    11 апреля 2022, 07:31

    При взрыве газа в жилом доме в Ступино погиб один человек

    МЧС: один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ступино

    Максим Зинкин

    Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ступино, еще пять пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель МЧС.

    Из жилого здания эвакуированы 60 жильцов, среди них 10 детей.

    В результате взрыва на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей, также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки в двух квартирах.

    На третьем этаже произошел перекос стен и разрушилась одна перегородка, на втором этаже выбиты стекла.