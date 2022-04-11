При взрыве газа в жилом доме в Ступино погиб один человек

Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ступино, еще пять пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель МЧС.

Из жилого здания эвакуированы 60 жильцов, среди них 10 детей.

В результате взрыва на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей, также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки в двух квартирах.

На третьем этаже произошел перекос стен и разрушилась одна перегородка, на втором этаже выбиты стекла.