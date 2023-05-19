Спорт 19 мая 2023, 00:47 Кокорина признали лучшим футболистом на Кипре Нападающего «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра пресс-служба ФК «Арис»

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Российский нападающий футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра, сообщила пресс-служба клуба. Спортсмен получил премию Ассоциации футболистов страны.

«В лиге Кокорин забил 13 голов и сделал шесть передач. А главное — заслужил безграничную любовь болельщиков „Ариса“. Саша, мы очень рады за тебя! Делай красиво еще и еще!» — отметили в пресс-службе команды из Лимасола.

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Главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского признали лучшим наставником сезона 2022/2023 годов. Специалист стал первым по результатам голосования футболистов, выступающих в чемпионате Кипра.

Массажист Кокорина Сергей Колесников заявил, что такого игрока не хватает любой российской команде, за исключением «Зенита», сообщило издание Football24. Ранее нападающий играл за петербургскую команду, махачкалинский «Анжи», «Сочи», итальянскую «Фиорентину», а также за московские «Спартак» и «Динамо». С 2022 года он играет в чемпионате Кипра. В начале мая Кокорин установил личный рекорд по числу забитых в течение сезона мячей.