Кокорин захотел вернуться в сборную России в 2020 году

Российский форвард Александр Кокорин, который до конца сезона перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды, рассчитывает показать хорошую игру и принести пользу своей команде. Футболист планирует вернуться к прежнему уровню игры и попасть на чемпионат Европы 2020 в составе сборной страны.

Александр Кокорин уже появился на поле в качестве игрока «Сочи» он сыграл в товарищеском матче с «Динамо», забив два гола из трех. В результате его команда победила со счетом 3 — 1. Первый официальный матч за «Сочи» футболист может провести 1 марта. В рамках 20-го тура чемпионата России команда сразится с тульским «Арсеналом».

Спортсмен рассказал, что поставил для себя несколько целей. Он планирует держать себя в хорошей форме, не болеть, чтобы выполнять все поставленные задачи. Кокорин подчеркнул, что хочет участвовать в каждой игре и принести пользу своей новой команде, пишет ТАСС.

Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы Александр Кокорин.

Футболист отметил, что у него было довольно мало времени для подготовки, но никаких проблем с товарищами по команде не возникло. Он отметил, что знает многих игроков, а с многими даже играл раньше.