Кокорин стал лауреатом сатирической премии «Золотая урна»

Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем премии сатирической премии «Золотая урна». Спортсмен выиграл в номинации «Посмешище года».

«Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из „Фиорентины“. Футболист, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам „Фиорентины“ лишь разочарование», — заявил учредитель премии Calciobidoni.

Спортсмен занял первое место в номинации «Посмешище года». Он получил 53,21% голосов. На второй строчке оказался полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо, набравший 22,02%. Замкнул тройку нападающий «Салернитаны» Симеон Точукву Нванкву. За игрока проголосовали 9,17% болельщиков.

Сатирическая премия «Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии за календарный год.

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Фиорентины» досрочно расторгнет контракт с Кокориным, если его не удастся сдать в аренду. Договор с российским нападающим действует до 2024 года.