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    08 января 2022, 23:25

    Кокорин стал лауреатом сатирической премии «Золотая урна»

    Футболист «Фиорентины» Кокорин стал лауреатом сатирической премии «Золотая урна»

    Дарья Бунякова

    Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем премии сатирической премии «Золотая урна». Спортсмен выиграл в номинации «Посмешище года».

    Кокорин стал лауреатом сатирической премии «Золотая урна»

    «Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из „Фиорентины“. Футболист, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам „Фиорентины“ лишь разочарование», — заявил учредитель премии Calciobidoni.

    Спортсмен занял первое место в номинации «Посмешище года». Он получил 53,21% голосов. На второй строчке оказался полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо, набравший 22,02%. Замкнул тройку нападающий «Салернитаны» Симеон Точукву Нванкву. За игрока проголосовали 9,17% болельщиков.

    Сатирическая премия «Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии за календарный год.

    Ранее СМИ сообщили, что руководство «Фиорентины» досрочно расторгнет контракт с Кокориным, если его не удастся сдать в аренду. Договор с российским нападающим действует до 2024 года.