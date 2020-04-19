Кокорин рассказал о предложениях от итальянских клубов

«За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии», — рассказал Кокорин. При этом футболист добавил, что ему хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними.

Права на футболиста с января 2016 года принадлежат «Зениту». Нападающий провел за сине-бело-голубых 92 матча. За это время он забил 34 гола и сделал 12 результативных передач. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и национального Суперкубка.

В зимнее трансферное окно Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде нападающий забил три мяча.

Ранее Кокорина признали лучшим игроком Российской Премьер-лиги в марте. Лучший игрок месяца определяется по результатам голосования болельщиков, экспертов телеканала «Матч Премьер» и РПЛ.