Кокорина признали лучшим игроком РПЛ в марте

Лучший игрок месяца определяется по результатам голосования болельщиков, экспертов телеканала «Матч Премьер» и РПЛ. В марте больше всего голосов фанатов было отдано за Кокорина. С ними согласились представители телеканала.

В первых четырех матчах после зимней паузы игрок забил три мяча, два из них — в ворота «Оренбурга». Он также отдал голевую передачу.

Напомним, Александр Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. Так футболист принадлежит Санкт-Петербургскому «Зениту». В команде сине-бело-голубых посчитали, что футболист принесет больше пользы, если какое-то время будет выступать за «Сочи».

Последний раз Кокорин забивал больше гола за игру в играх чемпионата России летом 2014 года. Тогда он, выступая за «Динамо», оформил хет-трик в матче с «Ростовом».

Лучшим тренером марта признали наставника «Сочи» Владимира Федотова.