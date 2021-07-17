Кокорин прибыл на сборы «Фиорентины» в шлепанцах и вызвал смех

Российский футболист Александр Кокорин прибыл на сборы «Фиорентины» в шлепанцах, когда остальные спортсмены шли в кроссовках. За это над футболистом хорошенько посмеялись в социальных сетях, а некоторые просто удивились.

Кокорин отправился с клубом на предсезонные сборы. Этот момент засняли и выложили на странице «Фиорентины» в Twitter. На кадрах видно, что все футболисты, заходящие в автобус, обуты в кроссовки, а Александр Кокорин идет в сланцах.

«Кокорин в тапочках?» — написал подписчик под ником FreeToRide.

Известно, что клуб проведет летние сборы в Моэне. Кокорин прибыл в расположение команды на 10 дней раньше ее выхода из отпуска. У футболиста с клубом заключен контракт на 4,5 миллиона евро, он рассчитан до 2024 года.

В начале июля супруга нападающего итальянского ФК «Фиорентина» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила о предательстве близкого человека. Девушка не назвала имен, но от футболиста отписалась. Футболист и Дарья Валитова в отношениях с 2014 года. В июне 2017 года у супругов появился сын Майкл.