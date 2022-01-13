Футболист Александр Кокорин в «Спартаке» получал премию в размере 22 миллионов рублей только за то, что не пропускал тренировки, не пререкался с тренерами и не пил перед играми. Об условиях его контракта с клубом сообщил Telegram-канал Baza.

Контракт, который Кокорин подписал со «Спартаком», помимо официальной зарплаты, обеспечил спортсмена и щедрыми премиями. За одно только подписание договора с клубом Кокорин получил бонус в четыре миллиона евро (около 350 миллионов рублей).

А для того, чтобы получать каждый месяц по 258 тысяч евро (примерно 22 миллиона рублей) премии, Кокорину достаточно было хорошо себя вести и соблюдать распорядок: не спорить с тренерами, не пить перед матчами, не прогуливать тренировки, не опаздывать.

Кроме того, Кокорину по условиям контракта причиталась премия в размере 690 тысяч евро (порядка 58 миллионов рублей) за 15 очков, набранных в матчах за красно-белых в ходе сезона РПЛ по системе «гол плюс голевой пас». Но такого достижения у него не было.

Ранее Кокорина стал обладателем сатирической премии «Золотая урна». Футболист, ныне играющий за «Фиорентину», победил в номинации «Посмешище года».