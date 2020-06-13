Кокорин назвал место, где хотел бы продолжать карьеру

Нападающий Санкт-Петербургского клуба «Зенит» и выступающий за «Сочи» на правах аренды Кокорин рассказал о своих планах на будущее. Он продлил контракт «Зенитом» до 30 июля, а после станет «свободным агентом»

«Потихоньку веду переговоры. Общаюсь с ребятами, менеджерами, командами. На связи в том числе и с „Марселем“ и „Ромой“. Но пока не увижу соглашение на бумаге, не могу сказать ничего. Сейчас начну играть и закрою все вопросы. Мой приоритет — поехать в Европу», — заявил футболист.

Он также отметил, что его «душа лежит к футболу, как в Испании», при этом для него нет разницы, в какой именно европейской стране он будет работать. Пока его главное желание — «пожить в Европе, посмотреть».

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак оценил шансы на возвращение в команду Кокорина.