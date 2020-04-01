Клуб КХЛ отказался от выступления в следующем сезоне из-за коронавируса

Новость подтвердили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Приморского края.

«В Континентальной хоккейной лиге команда „Адмирал“ от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», — заявили в ведомстве.

Там заметили, что во всех детско-юношеских и молодежных командах будут играть только спортсмены из региона. Министерство спорта Приморского края перенаправит все средства, выделенные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья. Деньги пойдут на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее стало известно о перестановках в «Адмирале». Главным тренером команды стал экс-наставник карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев. Должность спортивного директора клуба получил двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов. Об этом написал «Чемпионат.com».

В конце марта стало известно, что КХЛ приняла решение завершить сезон досрочно. Это связано с пандемией коронавируса.