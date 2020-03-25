КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за пандемии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) раньше времени завершает сезон 2019/2020. Причина — пандемия коронавируса.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — сказано в официальном сообщении Лиги.

Там отметили, что продумывали несколько возможных сценариев развития событий. Речь шла о том, чтобы доиграть сезон до 30 апреля или продолжить его в июне и июле. Однако эти варианты сейчас кажутся нереалистичными.

Вопрос о распределении мест по итогам чемпионата пообещали принять в ближайшее время на одном из заседаний Совета Директоров КХЛ. Совет выберет и участников следующего сезона, а также КХЛ начнет думать о расписании на следующий сезон.

«Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф», — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Но он призвал всех прислушаться к рекомендациям врачей и подумать о себе и своих близких.

Ранее стало известно о приостановке чемпионата России по футболу.