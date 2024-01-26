Спорт 26 января 2024, 15:11 Клопп уйдет с поста главного тренера «Ливерпуля» Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона Li Ying/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет пост после окончания сезона. Информация об этом появилась на официальном сайте мерсисайдцев.

«Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал», — сказал Клопп.

Реклама

По его словам, уход из клуба — решение, которое 56-летний тренер должен был принять. Клопп признался, что у него заканчивается энергия. Как уточнил тренер, он уже не может выполнять работу в полном объеме.

Вместе с ним из клуба уходят его помощники и тренер по развитию. Юрген Клопп возглавляет английскую команду с осени 2015 года.

В начале января стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Египетский форвард уж согласовал новые условия соглашения.