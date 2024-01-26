26 января 2024, 15:11
Клопп уйдет с поста главного тренера «Ливерпуля»
Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет пост после окончания сезона. Информация об этом появилась на официальном сайте мерсисайдцев.
«Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал», — сказал Клопп.
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По его словам, уход из клуба — решение, которое 56-летний тренер должен был принять. Клопп признался, что у него заканчивается энергия. Как уточнил тренер, он уже не может выполнять работу в полном объеме.
Вместе с ним из клуба уходят его помощники и тренер по развитию. Юрген Клопп возглавляет английскую команду с осени 2015 года.
В начале января стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Египетский форвард уж согласовал новые условия соглашения.
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