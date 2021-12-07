Китай примет меры в ответ на бойкот Олимпийских игр дипломатами США

Китай выразил свое недовольство и заявил о последующем принятии значительных мер из-за дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передало РИА «Новости».

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — предупредил он.

Дипломат не стал конкретизировать, какие именно меры будут приняты, но пообещал Вашингтону расплату за то, что власти США связали свой выбор с якобы нарушением в Китае прав человека и геноцидом в Синьцзяне. Лицзянь подчеркнул, что это миф, который давно развенчали с помощью фактов об обратном.

По его словам, действия США не приведут ни к чему, кроме создания негативного образа о себе и своих намерениях, а подход властей Штатов нарушает принцип политического нейтралитета спорта.

Белый дом объявил о том, что не отправит делегацию своих представителей в Пекин на зимнюю Олимпиаду. В Вашингтоне назвали это решение дипломатическим бойкотом.