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    07 декабря 2021, 11:39

    Китай примет меры в ответ на бойкот Олимпийских игр дипломатами США

    МИД Китая заявил о принятии серьезных мер из-за бойкота Олимпийских игр дипломатами США

    Екатерина Боснак

    Китай выразил свое недовольство и заявил о последующем принятии значительных мер из-за дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передало РИА «Новости».

    Автор: Анна Раткогло

    «Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — предупредил он.

    Дипломат не стал конкретизировать, какие именно меры будут приняты, но пообещал Вашингтону расплату за то, что власти США связали свой выбор с якобы нарушением в Китае прав человека и геноцидом в Синьцзяне. Лицзянь подчеркнул, что это миф, который давно развенчали с помощью фактов об обратном.

    По его словам, действия США не приведут ни к чему, кроме создания негативного образа о себе и своих намерениях, а подход властей Штатов нарушает принцип политического нейтралитета спорта.

    Белый дом объявил о том, что не отправит делегацию своих представителей в Пекин на зимнюю Олимпиаду. В Вашингтоне назвали это решение дипломатическим бойкотом.