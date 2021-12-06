На этой неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде 2022 года. Предполагается, что официальные лица страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Администрация американского президента таким образом хочет сигнализировать свою озабоченность по поводу Китая в вопросах прав человека, агрессии КНР против Тайваня и торговых поставках. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Почти все основные проблемы, на которых сосредоточен Байден, включая решение проблем цепочки поставок, изменение климата, Северную Корею и Иран, связаны с Китаем. И две страны, которые имеют две крупнейшие экономики в мире, продолжают споры по поводу торговли, военной агрессии, глобальной инфраструктуры, общественного здравоохранения и прав человека», — сообщило канал.

Однако полного бойкота не будет, американские спортсмены смогут участвовать в соревновании.

В последний раз Соединенные Штаты полностью бойкотировали летние Олимпийские игры в 1980 году, которые проходили в Москве. В то время главой Белого дома был Джимми Картер.